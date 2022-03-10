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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA - Gülşen Çağatay - Ekonomi
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 651 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 651 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 86 milyon 794 bin 234 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 105 milyon 731 bin 75 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 651 lira 31 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 8 milyon 993 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 940 lira 85 kuruş, satış fiyatı 9 bin 361 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 219 milyon 594 bin 453 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 233 milyon 447 bin 149 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Haberler

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