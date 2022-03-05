Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 586 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 105 milyon 523 bin 988 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 49 milyon 173 bin 626 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 586 lira 99 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 11 milyon 7 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 874 lira 60 kuruş, satış fiyatı 9 bin 299 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 225 milyon 715 bin 439 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 226 milyon 984 bin 681 metreküp olarak kayıtlara geçti.