Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 492 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 28 milyon 229 bin 490 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 53 milyon 97 bin 455 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 492 lira 6 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 974 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 776 lira 82 kuruş, satış fiyatı 9 bin 207 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 209 milyon 785 bin 456 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 215 milyon 532 bin 579 metreküp olarak kayıtlara geçti.???????