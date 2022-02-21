Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 698 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 236 milyon 22 bin 673 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 264 milyon 825 bin 710 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 698 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 24 milyon 337 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 989 lira 4 kuruş, satış fiyatı 9 bin 407 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 222 milyon 400 bin 570 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 199 milyon 334 bin 154 metreküp olarak kayıtlara geçti.