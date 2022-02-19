Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 797 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 193 milyon 290 bin 583 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 209 milyon 410 bin 201 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 797 lira 33 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 19 milyon 729 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 91 lira 25 kuruş, satış fiyatı 9 bin 503 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 233 milyon 166 bin 954 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 237 milyon 781 bin 548 metreküp olarak kayıtlara geçti.