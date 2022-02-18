Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 884 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 209 milyon 410 bin 201 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 155 milyon 103 bin 247 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 884 lira 38 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 21 milyon 186 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 180 lira 91 kuruş, satış fiyatı 9 bin 587 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 226 milyon 42 bin 49 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 231 milyon 938 bin 280 metreküp olarak kayıtlara geçti.