Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 896 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 229 milyon 22 bin 746 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 413 bin 938 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 896 lira 93 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 23 milyon 141 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 193 lira 80 kuruş, satış fiyatı 9 bin 600 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 239 milyon 21 bin 912 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 236 milyon 798 bin 347 metreküp olarak kayıtlara geçti.