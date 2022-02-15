Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 546 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 413 bin 938 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 210 milyon 71 bin 894 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 546 lira 47 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 358 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 885 lira 70 kuruş, satış fiyatı 9 bin 260 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 234 milyon 114 bin 505 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 249 milyon 497 bin 699 metreküp olarak kayıtlara geçti.