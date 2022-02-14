Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 65 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 210 milyon 71 bin 894 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 108 milyon 515 bin 307 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 65 lira 65 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 20 milyon 871 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 367 lira 62 kuruş, satış fiyatı 9 bin 763 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 216 milyon 64 bin 590 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 218 milyon 591 bin 139 metreküp olarak kayıtlara geçti.