Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 197 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 191 milyon 366 bin 179 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 402 milyon 299 bin 870 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 197 lira 17 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 18 milyon 767 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 503 lira 09 kuruş, satış fiyatı 9 bin 891 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 236 milyon 427 bin 599 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 233 milyon 264 bin 988 metreküp olarak kayıtlara geçti.