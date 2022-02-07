Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 389 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 216 milyon 760 bin 246 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 292 milyon 312 bin 895 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 389 lira 61 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 20 milyon 865 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 701 lira 30 kuruş, satış fiyatı 10 bin 77 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 232 milyon 483 bin 808 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 230 milyon 410 bin 310 metreküp olarak kayıtlara geçti.