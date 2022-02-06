Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 399 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 292 milyon 312 bin 895 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 125 milyon 30 bin 510 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 399 lira 45 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 28 milyon 110 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 711 lira 43 kuruş, satış fiyatı 10 bin 87 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 229 milyon 681 bin 883 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 241 milyon 115 bin 566 metreküp olarak kayıtlara geçti.