Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 675 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 125 milyon 30 bin 510 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 249 milyon 61 bin 205 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 675 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 11 milyon 712 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 996 lira 14 kuruş, satış fiyatı 10 bin 355 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 243 milyon 703 bin 768 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 252 milyon 965 bin 539 metreküp olarak kayıtlara geçti.