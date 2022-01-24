Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 319 bin 820 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 10 milyon 563 bin 174 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 97 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 122 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 391 lira 64 kuruş, satış fiyatı 9 bin 786 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 231 milyon 759 bin 198 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 243 milyon 539 bin 652 metreküp olarak kayıtlara geçti.