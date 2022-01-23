Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 89 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 89 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 563 bin 174 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 10 milyon 250 bin 425 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 89 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 47 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 391 lira 67 kuruş, satış fiyatı 9 bin 786 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 241 milyon 290 bin 932 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 240 milyon 684 bin 472 metreküp olarak kayıtlara geçti.