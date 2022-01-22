Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 89 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 89 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 250 bin 425 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 11 milyon 773 bin 786 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 391 lira 67 kuruş, satış fiyatı 9 bin 786 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 89 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 16 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 269 milyon 255 bin 233 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 243 milyon 505 bin 756 metreküp olarak kayıtlara geçti.