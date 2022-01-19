Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 277 bin 114 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 960 bin 269 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 391 lira 66 kuruş, satış fiyatı 9 bin 786 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 99 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 316 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 266 milyon 513 bin 541 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 276 milyon 397 bin 544 metreküp olarak kayıtlara geçti.