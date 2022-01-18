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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 77 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 77 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 960 bin 269 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 25 milyon 467 bin 424 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 379 lira 33 kuruş, satış fiyatı 9 bin 774 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 77 lira 2 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 393 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 261 milyon 631 bin 408 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 267 milyon 410 bin 434 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Haber

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