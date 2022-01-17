Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 86 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 86 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 25 milyon 467 bin 424 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 13 milyon 609 bin 917 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 86 lira 12 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 525 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 388 lira 70 kuruş, satış fiyatı 9 bin 783 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 227 milyon 908 bin 923 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 238 milyon 736 bin 875 metreküp olarak kayıtlara geçti.