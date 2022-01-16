Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 609 bin 917 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 12 milyon 721 bin 670 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 92 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 349 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 391 lira 59 kuruş, satış fiyatı 9 bin 786 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 240 milyon 220 bin 312 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 238 milyon 733 bin 829 metreküp olarak kayıtlara geçti.