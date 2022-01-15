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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 721 bin 670 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 7 milyon 829 bin 10 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 63 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 261 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 391 lira 29 kuruş, satış fiyatı 9 bin 785 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 275 milyon 758 bin 342 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 263 milyon 583 bin 936 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

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