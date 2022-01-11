Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 87 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 280 bin 641 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 88 milyon 677 bin 233 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 87 lira 65 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 920 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 390 lira 28 kuruş, satış fiyatı 9 bin 785 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 236 milyon 641 bin 206 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 233 milyon 453 bin 797 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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