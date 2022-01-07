Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 20 milyon 762 bin 137 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 20 milyon 622 bin 487 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 51 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 58 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 391 lira 17 kuruş, satış fiyatı 9 bin 785 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 210 milyon 336 bin 234 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 219 milyon 424 bin 234 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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