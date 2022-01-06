Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 20 milyon 622 bin 487 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 19 milyon 633 bin 648 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 6 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 45 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 390 lira 70 kuruş, satış fiyatı 9 bin 785 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 227 milyon 87 bin 923 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 218 milyon 698 bin 349 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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