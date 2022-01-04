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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 651 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 651 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 979 bin 966 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 75 milyon 857 bin 995 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 651 lira 68 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 703 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 88 lira 60 kuruş, satış fiyatı 6 bin 452 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 240 milyon 416 bin 227 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 245 milyon 645 bin 826 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri

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