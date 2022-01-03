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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 70 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 70 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 75 milyon 857 bin 995 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 16 milyon 431 bin 911 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 70 lira 13 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 7 milyon 533 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 372 lira 23 kuruş, satış fiyatı 9 bin 768 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 223 milyon 246 bin 72 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 219 milyon 510 bin 579 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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