Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 919 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 842 bin 244 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 7 milyon 657 bin 870 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 919 lira 31 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 856 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 71 lira 7 kuruş, satış fiyatı 6 bin 711 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 215 milyon 997 bin 74 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 220 milyon 239 bin 227 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

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