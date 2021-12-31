Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 924 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 657 bin 870 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 1 milyon 814 bin 88 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 924 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 106 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 87 lira 28 kuruş, satış fiyatı 6 bin 716 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 226 milyon 165 bin 522 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 220 milyon 280 bin 602 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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