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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 924 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 924 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 566 bin 896 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 6 milyon 328 bin 536 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 924 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 804 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 7 bin 131 lira 72 kuruş, satış fiyatı 6 bin 716 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 233 milyon 17 bin 880 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 232 milyon 700 bin 507 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri

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