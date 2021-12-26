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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 924 lira olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 924 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 382 bin 374 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 12 milyon 709 bin 488 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 924 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 789 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 7 bin 131 lira 72 kuruş, satış fiyatı 6 bin 716 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 257 milyon 5 bin 526 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 253 milyon 377 bin 846 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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