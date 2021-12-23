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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 918 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 918 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 15 milyon 966 bin 21 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 9 milyon 162 bin 823 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 918 lira 47 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 308 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 7 bin 126 lira 2 kuruş, satış fiyatı 6 bin 710 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 278 milyon 953 bin 811 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 271 milyon 846 bin 150 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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