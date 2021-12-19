Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 923 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 123 milyon 40 bin 448 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 110 milyon 937 bin 365 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 923 lira 77 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 17 milyon 771 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 7 bin 131 lira 48 kuruş, satış fiyatı 6 bin 716 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 265 milyon 83 bin 367 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 243 milyon 259 bin 330 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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