Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 739 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 510 bin 675 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 14 milyon 356 bin 188 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 739 lira 5 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 558 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 6 bin 941 lira 22 kuruş, satış fiyatı 6 bin 536 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 239 milyon 905 bin 536 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 242 milyon 885 bin 944 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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