Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 871 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 14 milyon 356 bin 188 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 7 milyon 171 bin 102 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 871 lira 61 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 94 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 7 bin 77 lira 76 kuruş, satış fiyatı 6 bin 665 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 232 milyon 367 bin 610 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 231 milyon 231 bin 774 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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