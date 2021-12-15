Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 373 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 373 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 171 bin 102 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 6 milyon 819 bin 356 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 373 lira 19 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 128 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 6 bin 819 lira 57 kuruş, satış fiyatı 6 bin 181 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 221 milyon 117 bin 150 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 221 milyon 596 bin 905 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bütçe uygulama sonuçları (1)

Bütçe uygulama sonuçları (1)

 LC Waikiki: Maliyet artışlarından önce üretilen ürünlere zam yok

LC Waikiki: Maliyet artışlarından önce üretilen ürünlere zam yok

 Babacan'dan TL'deki değer kaybına çok konuşulacak yorum: Koskoca Türkiye, komşu ülkelerin 'her şey bir lira' mağazasına döndü

Babacan'dan TL'deki değer kaybına çok konuşulacak yorum: Koskoca Türkiye, komşu ülkelerin 'her şey bir lira' mağazasına döndü

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title