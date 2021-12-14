Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 327 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 819 bin 356 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 607 bin 207 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 327 lira 69 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 78 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 6 bin 914 lira 2 kuruş, satış fiyatı 6 bin 137 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 203 milyon 138 bin 571 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 204 milyon 896 bin 516 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet