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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 339 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 339 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 359 bin 481 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 925 bin 799 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 339 lira 95 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 994 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 6 bin 530 lira 15 kuruş, satış fiyatı 6 bin 149 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 172 milyon 224 bin 65 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 172 milyon 272 bin 887 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

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