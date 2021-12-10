Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 339 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 813 bin 14 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 8 milyon 551 bin 518 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 339 lira 39 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 909 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 6 bin 529 lira 57 kuruş, satış fiyatı 6 bin 149 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 202 milyon 545 bin 448 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 202 milyon 644 bin 448 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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