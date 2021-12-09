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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 473 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 473 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 551 bin 518 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 625 bin 216 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 473 lira 74 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 315 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 6 bin 667 lira 95 kuruş, satış fiyatı 6 bin 279 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 212 milyon 648 bin 442 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 212 milyon 537 bin 442 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

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