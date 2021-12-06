Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 777 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 128 bin 569 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 334 bin 750 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 777 lira 83 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 461 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 6 bin 981 lira 16 kuruş, satış fiyatı 6 bin 574 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 169 milyon 869 bin 435 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 169 milyon 896 bin 485 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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