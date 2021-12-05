Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 701 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 334 bin 750 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 22 milyon 776 bin 282 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 701 lira 82 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 495 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 6 bin 902 lira 87 kuruş, satış fiyatı 6 bin 500 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 180 milyon 809 bin 87 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 181 milyon 133 bin 684 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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