Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 176 bin 662 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 2 milyon 556 bin 950 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 38 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 6 bin 923 lira 20 kuruş, satış fiyatı 4 bin 509 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 171 milyon 45 bin 612 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 171 milyon 69 bin 234 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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