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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 556 bin 950 oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 713 bin 843 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 550 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 6 bin 913 lira 55 kuruş, satış fiyatı 4 bin 509 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 155 milyon 367 bin 654 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 169 milyon 318 bin 862 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri

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