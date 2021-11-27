Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 613 bin 425 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 1 milyon 841 bin 226 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 350 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 788 lira 47 kuruş, satış fiyatı 4 bin 509 lira 53 kuruş olarak belirlendi.???????

Türkiye'ye dün 221 milyon 52 bin 319 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 216 milyon 701 bin 294 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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