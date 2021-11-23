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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 123 bin 420 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 384 bin 988 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 105 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 788 lira 47 kuruş, satış fiyatı 4 bin 509 lira 53 kuruş olarak belirlendi.???????

Türkiye'ye dün 197 milyon 867 bin 884 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 196 milyon 745 bin 176 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri

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