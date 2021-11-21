Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 610 bin lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 2 milyon 532 bin 450 kuruş olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 788 lira 47 kuruş, satış fiyatı 4 bin 509 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

???????Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 350 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 193 milyon 312 bin 21 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 193 milyon 258 bin 618 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet