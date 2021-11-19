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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 783 bin 496 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 2 milyon 871 bin 827 kuruş olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 788 lira 47 kuruş, satış fiyatı 4 bin 509 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

???????Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 604 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 208 milyon 236 bin 6 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 208 milyon 151 bin 6 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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