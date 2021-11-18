Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 871 bin 827 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 7 milyon 353 bin 916 lira 75 kuruş olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 788 lira 47 kuruş, satış fiyatı 4 bin 509 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

???????Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 623 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 204 milyon 182 bin 474 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 205 milyon 995 bin 474 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet