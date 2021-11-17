Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 640 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 353 bin 916 lira 75 kuruş oldu. Bu rakam bir önceki gün 11 milyon 161 bin 722 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 640 lira 26 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 589 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 779 lira 47 kuruş, satış fiyatı 4 bin 501 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 189 milyon 933 bin 97 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 190 milyon 713 bin 97 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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