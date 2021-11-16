Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 615 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 161 bin 722 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam bir önceki gün 9 milyon 454 bin 779 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 615 lira 3 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 420 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 753 lira 48 kuruş, satış fiyatı 4 bin 476 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 190 milyon 404 bin 435 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 191 milyon 856 bin 823 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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